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Dönüşüm Optimizasyonu : Saatvesaat.com.tr

| Yazar : Suphi Abi | 4 Yorum

Saat & Saat, 1971 yılında kurulmuş ve 2008 yılından itibaren online saat satış sitesini açmıştır. Online mağazasının yanında Türkiye’nin her yerinde 109 mağazasıyla birçok saygın saat ve taki markasının Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır. Optimizasyon Süreci Nasıl Başladı?  …

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Online Otel Rezervasyonu ve Tatil Siteleri Optimizasyonu

| Yazar : Suphi Abi | 1 Yorum

Tatil siteleri ve online otel rezervasyonu sunan web sitelerinde, ziyaretçilerinin ve taleplerinin farklılığından ötürü kişiselleştirme ve optimizasyon vazgeçilemez unsurlardır. Tatil araması yapan bir kişiyi tanımak için neleri bilmeliyiz: Yaz tatili / Kış tatili mi bakıyorsunuz? Çocuklu…

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Eticaret Segmentasyonu – Frosmo

| Yazar : Suphi Abi

Frosmo ile eticaret sitenizin ziyaretçilerini segmentlere ayırarak, doğru kişiye doğru zamanda doğru mesajla ulaşabilir, potansiyel müşterilerinize daha kişisel bir hizmet sunarak satışlarınızı arttırabilirsiniz. Örneğin sadece sepetinde 200 TL ‘nin üzerinde ürün olan ziyaretçilere bir mesaj…

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Frosmo Uygulamasi

| Yazar : Suphi Abi | 3 Yorum

Frosmo, ilk yılını daha yeni tamamlamış bir eticaret sitesinin de aylık 15 milyon trafiği olan dev bir havayolu şirketininde kullandığı bir growth hacking (işletme büyütme) aracı. Yüzlerce servisiyle eticaret sitenizi geliştirmek/büyütmek istediğinizde aklınıza gelen planların yazılım engelini…

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