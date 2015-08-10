Frosmo, ilk yılını daha yeni tamamlamış bir eticaret sitesinin de aylık 15 milyon trafiği olan dev bir havayolu şirketininde kullandığı bir growth hacking (işletme büyütme) aracı. Yüzlerce servisiyle eticaret sitenizi geliştirmek/büyütmek istediğinizde aklınıza gelen planların yazılım engelini…

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