E-Ticaret ve Domain Seçimi

Bu yazıda alan adı ve e-ticaret konusunda farklı noktalara değinmeye çalıştım , bildiğiniz şeyler gibi gelse de umarım birkaç sürpriz nokta bulacaksınız.

E-ticaret sitesi projelerinin çıkış noktasında bir alan adı vardır, çoğu zaman süreç şu şekilde işler. Girişim yapılacak bir sektör bulunur ve sonrasında insan beyni çalışma kapasitesinin çok üstünde bir performansla alan adları üretmeye başlar. Domain sorgulama sitelerinden aramalar yapılır.

Sonra bulunan alan adlarının çoğunun daha önceden satın alınmış olduğunu, Amerika’yı keşfeden ilk kişinin,siz olmadığınızı anlamanın hüznü kaplar birden.

Peki bu alan adında nasıl bir site var acaba, diye merak ederek bir yandan da daha önceden başkalarının satın alınmış olduğu bu web sayfalarını ziyaret etmeye başlarsınız. Ve şu cümleler dökülür dudaklarınızdan birden;

“Madem projeyi hayata geçirmeyecektin neden bu domain’i aldın ?”

“Adam almış domain’i park etmiş”

“Bu domain bu fiyata mı satılır?”

Kimseye kızmayın, evet şu ya da bu sebeple çok sayıda satın alınan alan adlarının proje aşamasına maalesef dönüşemiyor. Bazı kişiler satın alınan bu alan adları üzerinden domain brokerliği yaparak para kazanıyor. Ama olsun sizin için az önce sorguladığınız 8 – 10 tane kadar alan adı hala alınabilir durumdadır. Hızla ve bir hırsla tüm alternatif alan adları satın alınır. Bu işlem size biraz tuzluya mal olsa da , emin olun yenileme süresi gelince satın almış olduğunuz alan adlarından çoğunu yenilemeyeceksiniz.

Seçilen alan adları ilk sorguladığınızda size muhteşem alan adlarıymış gibi görünse de, aldığınız alan adlarını yakın çevrenizle paylaştığınızda o kadar da muhteşem olmadıkları kanısına varırsınız. Hemen peşinden şu soru gelir peki bu satın aldıklarımdan hangisi en iyisi? Bir avuç kötü alan adının içerisinden oylama ile en iyi olanı seçilir ve aklınıza yatan alan adıyla projeye başlanır.

Oysaki bilinçli bir alan adı satın alma ve projeye dönüştürme süreci nasıl olmalı?

1-) Güvenli Alan Adı Sorgulama ve Başlangıç :

Öncelikle .tr gibi belge gerektiren alan adları hariç .com, .net, .org gibi ( TLD Domainler ) için ilk gelen satın alır kuralı olduğunu unutmamak gerekir. Bu sebeple domain sorgulamalarınızı önünüze gelen siteden yapmayın, çünkü bazı siteler sorgulanan alan adlarını bir veri tabanına kaydederek sizden önce satın alabiliyorlar. Yada 1 gün önce sorguladığınız bir alan adının ertesi gün satın alma işleminde dolu olduğunu görerek şoka girmeyin. Bu durumda ne yapmalıyız?

Bilindik güvenilir servisleri tercih ederek alan adlarımızı sorgulamalıyız bu servislerden TLD Domainler ve .TR uzantılı domainler için 2 site adresini paylaşalım yeri gelmişken. TLD Domainler için www.internic.net ve .TR uzantılı alan adları için ise www.nic.tr adresini kullanabilirsiniz.

Hiç başınıza geldi mi bilmiyorum ama yeri gelmişken bir diğer önemli konudan daha bahsedelim. Bazen sorguladığımız bir alan adını satın alma aşamasına geçtiğimizde kayıtlı olduğunu görürüz, paranoya yaparak sorguladığım yerlerden birisi domainimi çalmış düşüncesine kapılabiliriz. Bunun sebebi sistemde yer alan kök sunucular ve üst seviye alan adları (TLD) düzenli olarak INAIC (Internet Names Authorization & Information Center) tarafından kontrol ediliyor. Dünya çapındaki kök sunucular arasında nadir de olsa kopmalar yaşanabiliyor. Böyle bir durumda whois kontrolü yaparak aslında size boş olarak görünen alan adının sizin sorguladığınız tarihten çok daha önce satın alınmış olduğuna şahit olabilirsiniz, sakın şaşırmayın.

2-) Jenerik Alan Adı Nedir ? Nasıl Bulunur ?

Jenerik alan adları direk konu ile ilgili ve herkese hitap ettiği için değerli olan alan adları olarak tanımlayabiliriz. Bu konu domain platformlarında çokça konuşulmasına rağmen üzerinde çok da hata yapılan bir konudur.Bir Alan Adı’nın jenerik olabilmesi için bazı kriterlere sahip olması gerekir;

Çekim eki alan domainler jenerik değildir.

Örneğin:// kitap jeneriktir kitaplar jenerik değildir, ayakkabi jeneriktir ayakkabilar jenerik değildir.

Alan Adı kelimesi yapım eki alarak farklı bir kelime haline gelmişse jeneriktir.

Örneğin:// Oyun Jeneriktir fakat oyuncu jenerik değildir. Çiçek jeneriktir Çiçekçi de Jeneriktir. Göz jeneriktir, Gözlük‘te jeneriktir ve Gözlükçü de jeneriktir.

Türkçe ‘de gerek konuşma gerekse yazma yoluyla hayatımıza giren bazı kelime veya kelimeler de jenerik olarak adlandırılır.

Örneğin:// Cep Telefonu jeneriktir. Kameralı telefon jenerik değildir.

T.D.K ( Türk Dil Kurumu) ‘da ki bir çok kelime jeneriktir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan bir çok kelime jeneriktir.

TLD ( Top Level Domain ) dışındaki alan adları da jeneriktir.

Jeneriklik kavramında uzantının aslında çok ta önemi yoktur, ancak alışıla gelmiş uzantılar ( .com , .net , .org ) her zaman daha değerlidirler. gozluk.com , gozluk.us alan adından daha değerlidir, fakat ikisi de aynı jenerikliğe sahiptir.

Alanadlari.com‘ un kurucusu Okan Yıldırım ile yapmış olduğum görüşmede sizler için bazı detaylar edindim.

Jenerik alan adlarının fiyatlarıyla ilgili örnekler :

mekan.com 51,500.00 USD

lezzetli.com 13,500.00 USD

vefa.com 12,500.00 USD

aydin.com 19,999.00 TL

birnumara.com 10,501.00 USD

hukuki.com 10,000.00 USD

cariye.com 8,000.00 USD

onnumara.com 8,550.00 USD

jinekoloji.com 8,400.00 USD

yaramaz.com 12,499.00 TL

cicek.org 6,000.00 USD

Bu ve benzeri alan adları ile e-ticaret girişiminde bulunmak, şüphesiz ki rakiplerinizden bir adım öne çıkmanızı sağladığı gibi akılda kalıcılık ve müşteri sadakati açısından da çok önemlidir. Ek olarak ülkemizde ODTÜ ( Ortadoğu Teknik Üniversitesi ) nic.tr tarafından verilmekte olan .TR uzantılı alan adlarında 2003 yılına kadar jenerik alan adlarının tescil işlemine izin verilmezken 2003 yılından itibaren yapılan değişiklik ile .TR uzantılı jenerik alan adlarının tesciline izin verilmiştir.

Türkçe Alan Adları ( IDN Domain Nedir ? )

Türkçe alan adları yani IDN ( Internationalized Domain Names ) ASCII olmayan karakterleri içerebilen alan adlarıdır. Ekim 2009 itibariyle ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) tarafından onaylanarak kullanıma açılmıştır. Eski yapıdaki tarayıcılar tarafından çözümlenemeyen Türkçe karakterler içeren siteleri ziyaret etmek için eklenti kurmak gerekirken, günümüzde kullanılan güncel tarayıcılar artık IDN domainleri yorumlayarak ilgili web sayfalarına yönlendirebilmektedir. Bir öngörüye göre şimdilik IDN alan adları SEO ( Search Engine Optimize ) açısından dezavantajlı olarak görülmekte. Bu durum güncellenebilecek Google arama teknolojileriyle değişebilir.

.TR Uzantılı Alan Adları

Ülkemizde .TR uzantılı alan adı tahsis hizmetleri ODTÜ ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi ) bünyesindeki birim tarafından yürütülmektedir. Bazı .TR uzantıların alınması için gereken belgelerle ilgili bilgiliyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. .TR alan adı fiyatlarına ise bu linkten erişebilirsiniz.. .com uzantılı bir e-ticaret sitesi için .COM.TR uzantısının da sizde olmasının da faydalı olacağını belirtelim.

3-) İyi ve Arama Motoru Dostu Bir TLD Domain Nasıl Seçilir?

Eğer bir anlamı olmayan alan adını, markalaştırmaya çalışmıyorsanız, organik arama gücünü kullanarak alan adları bulabiliriz.

Mantık aslında çokta gizemli ve karmaşık değildir. Bu alan adlarını bulmamızda yine Google ‘ın bir hizmeti olan eski adıyla Google Kelime Aracı, bugünlerdeki ismi Anahtar Kelime Planlayıcı ‘yı kullanıyoruz.

Hemen Google Kelime Planlayıcı ‘yı açarak arama dostu bir alan adı ön araştırmasına başlayalım. İlgilendiğiniz sektöre ile ilgili anahtar kelimeleri yazarak bu kelimeleri birleştirin ve arama hacimlerini ölçün.

Örneğin; saat satışı yapmak üzere bir tedarik kanalımızın olduğunu düşünelim ve casio markası ağırlıklı ürünleri satmak istediğimizi varsayalım. casio saat kelimesini Google anahtar kelime planlayıcısında aratalım.

Gördüğünüz gibi rekabeti yüksek olan aylık 22.200 aranma potansiyeline sahip Google Adwords ile her tıklama başına 1.08 TL ortalama maliyeti olan harika bir alan adı fikri bulduk. Sizde buna benzer sorgular yaparak potansiyel iş fikirlerinizle ilgili alan adları bulabilirsiniz.

4-) Yazım ve Telaffuz Hatalarına Karşı Alternatif Alan Adı Alımı

Sitenizi ziyaret etmek isteyen müşterileri klavye sürçmesi olarak tabir edilen durumlarla kaçırmayı kim ister ki ? Yazılışı ve okunuşu farklı olan kelimelerin, müşterileriniz tarafından yanlış yazılması ile sitenize ulaşamamaları, daha da kötüsü bu alan adını zekice bir fikirle satın alan rakibinizin web sayfasına ulaşmaları ne ürkütücü bir durumdur.

Klavye Sürçmesi : Bu durumda klavye tuşlarının site adresi yazılırken parmak kayması sonucu, yan yana bulunan tuşlara basma ihtimalide göz önünde bulundurularak alan adınızı yanlış yazsalar dahi, doğru olan sitenize yönlenmelerini sağlamak, yani müşteri kaçırmamak için diğer olasılıklardaki alan adlarınızın da satın alınarak doğru web sayfanıza yönlenmelerini sağlamalısınız.

Bu tekniği kullanan bazı büyük firmaları hemen hızlıca örneklendirerek inceleyelim. Bu tekniği ilk kullananlardan biri olan bir zamanların devi Altavista’ydı. Altavista ziyaretçileri site adresini tarayıcılarına yazarken altavista.com yerine altabista.com yazdıklarını yani Q klavye düzeneği üzerinde yan yana bulunan V – B tuşlarının kullanıcılar tarafından sıklıkla hatalı olarak yazıldığını fark etti. Bunun üzerine altabista.com adresini de satın alarak gerçek web sayfasına yönlendirdi ve ziyaretçilerin siteye ulaşmasını sağladı.



Telaffuz Hataları :

Yahoo demişken dilerseniz bir de Yahoo tarafından bu olayı inceleyelim. Yahoo bildiğiniz gibi bir sevinç nidası 🙂 ve yahuu olarak söyleniyor. Dilerseniz hemen Yahoo reklam filmini izleyerek sonundaki bu sevinç nidasını duyabilirsiniz. Yahoo.com bu yazım ve telefuz hatalarına karşı yuhoo.com , yohoo.com alan adlarını satın almayı tercih etmiş.

Bir dünya devi olan Amazon ise aynı tekniği kullanan firmalar arasında. Amazon.com ise snazon.com, anazon.com, amazoon.com, amzon.com, anazon.net gibi alan adlarını satın almayı tercih etmiş.

Yazım hatalarına karşı Türkiye’de yeni bir bilinç oluşmaya başladı. Domain Broker’ı Birol Deniz ‘in satmış olduğu bazı yazım hatalı domainler ise şöyle; Hepsiburada.com ‘a satılan alan adları hepsiburada.us ve hebsiburada.com. Sahibinden.com için satılan alan adı ise sahipinden.co alan adlarını örnek olarak verebiliriz.

Gördüğünüz gibi yazım hatalı domainlerden para kazanan domain brokerları’da var.

Not : Anlam karmaşası oluşturmamak için yarı İngilizce yarı Türkçe alan adları kullanmaktan kaçının.

Peki Iphone , Ipad ve Ipod gibi gündelik yaşamda artık sıkça kullanılan trend olan kelimelerin aranmasında da hata yapılmıyor mu ?

Elebette ki evet aşağıdaki ilgili görselin üzerini tıklayarak google trendlerini görebilirsiniz.

Bu ve benzeri yanlış yazım arama trendlerini kullanarak arama yapan kullanıcıları potansiyel müşterilere dönüştürmek artık hayal gücünüze ve yeteneklerinize kalmış.

5-) Domain Satın Alma ve Kiralamada Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bazı projeler için düşündüğünüz alan adları başkaları tarafından kar elde etmek amacı ile satın alınarak tekrar satışa konulmuş olabilir. Bu bilgiye ilgili domaini ziyaret ettiğinizde BU ALAN ADI SATILIKTIR ! ibaresi ile , forumlarda bırakılmış Satılık Domainler konulu içeriklerle , mail kutunuza gelen bir e-posta yoluyla veya yakın arkadaş çevrenizden birileri sayesinde haberdar olursunuz. Alan adı içinize sindi satış fiyatıda makul peki bu aşamada ne yapmak gerekli ?

Bu duruma alıcı ve satıcı açısından inceleyelim;



ALICI AÇISINDAN : Domaini satan kişi ilk önce parayı göndermenizi ister bu durumda alıcı şu şekilde düşünür. ” Eğer ödemeyi karşı tarafa gönderirsem bana alan adını transfer etmezse ne yaparım ? ” , ” Ya karşı taraf beni dolandırırsa ? ” , ” Acaba Güvenmeli miyim ? ” gibi sorular alıcının kafasını kurcalar durur haklı olarak.

SATICI AÇISINDAN : Domaini alacak olan kişi ise önce alan adının kendisini transfer edilmesini ve ardından ödeme yapmayı teklif eder. Bu durumda ise satıcı ise şu şekilde düşünür. ” Ya ödememi alamazsam ? ”

Aslına bakarsanız hem alıcı hem de satıcı kendi açılarından bakıldığında son derece haklıdırlar. Peki bu sorun nasıl ortadan kalacak ? İşte bu konuda imdadımıza domain aracı firmaları devreye giriyor.

Domain aracı firmaların çalışma mantığından bahsedelim dilerseniz. Alıcı ve Satıcı platforma üye olurlar. Satıcı alan adına bir değer belirleyerek alan adını satışa sunar. Alıcı ise bırakılan bu ilana başvuru yaparak satın alma işlemini gerçekleştirir. Alıcının domain bedelini araca firmaya transfer etmesinden sonra , satıcı alan adını aracı firmaya transfer eder. Daha sonra aracı firma alıcıya domaini transfer eder, bu işlemin bitmesinin hemen ardından ise aracı firmada bloke olarak tutulan domain bedeli satıcı hesabına transfer edilerek işlem sonlandırılmış olur. Burada aracı firma alıcı ile satıcı arasında bir köprü görevi görerek her iki tarafın güvenli olarak domain ticareti yapmasını sağlar. Eh dolayısı ile bu hizmet için ufak ta olsa komisyon bedelleri ödenmektedir ki gerçekten hakedilen katlanılabilinir bir bedeldir bu. Komisyonlar ve kurallar aracı firmaya göre değişkenlik göstermektedir. Komisyon bedelleri ve kurallar okunarak işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ederim.

Domain aracı firmalarından bazıları;

Alan Adları : www.alanadlari.com üzerinden hizmet veren ve işini düzgün yapan ciddi bir domain platformu. Platform üzerinde ben de birkaç işlem gerçekleştirdim , gayet anlaşılabilir ve kullanımı kolay olmasından dolayı sizlere gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim. Platformun bir diğer özelliği ise sektörel olarak alan adları gruplandırılmış olarak alıcılara sunuluyor, ilgilendiğiniz gruba ait satılık alan adlarını kolayca inceleye bilirsiniz. Aynı zamanda içerinde geçmesini istediğiniz anahtar kelime ile arama yapmanızı da olanak tanıyan sistem üzerinden domain kiralama yöntemi ile de alan adlarını dilediğiniz süre kiralayabilirsiniz. Açık arttırma sistemi ile de teklife açılmış olan alan adlarını cazip fiyata sahip olmak mümkün. Bahsetmeden geçemeyeceğim ” Neden İyi Bir Alan Adı ? ” isimli animasyon videosunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Aynı platforma ait olan www.domainbulten.com sitesine e-posta adresinizi bırakmanız durumunda hafta bir gönderilen satılık veya kiralık domainleri bildiren e-postalar alabilirsiniz.

Sedo : www.sedo.com üzerinden ingilizce olarak hizmet veren bu servis üzerinde de doamin satın alma işlemi yapabiliyorsunuz. Farklılık olarak ise kullanılmayan domainleri sedo üzerine park ederek burada yayınlanan reklamlardan gelir elde etmenize olanak tanıyor. Yani satılığa çıkarttığınız bir alan adı satıcısını bulana kadar yayınladığı reklamlarla gelir elte etmenizi sağlıyor, unutmadan söyleyelim ki çok fazla bir gelir elde etmeyi hayal etmeyin.

Nokta Domains : www.noktadomains.com adresinden hizmet veren servis Nokta Medya bünyesinde bulunuyor. Ana sayfası İngilizce olarak açılıyor, hemen sağ üst köşede bulunan dil seçeneği ile Türkçe olarak siteye erişe bilirsiniz. Platform üzeirnde satılık ve kiralık olarak sunulan çoğu alan adı nokta domains’e ait. Yine kategoriler halinde veya arama ile ilgili alan adlarına erişmem mümkün. Diğer servislerden farklı olarak satış ortaklığı programı ile gelir elde edilmesine de olanak sunuyor.

Başlıca alan adı aracı firmalarından bahsettim buna benzer bir çok servis mevcut.

6-) Alan Adını Markalaştırmak

zizigo.com , yakala.co , morhipo, markafoni.com, trendyol.com, vidobu.com ve n11.com siteleri kulağınıza pek te yabancı isimler gibi gelmiyor değil mi ? Kelime olarak hiç bir anlamı olmamasına rağmen markalaştırılmış alan adlarına güzel örnek teşkil eden bu siteler, çok ciddi PR çalışmaları yaparak markalaşmışlardır. Buradaki PR ‘ın anlamı Page Rank değildir Public Relations yani Türkçe ismi ile Halkla İlişkiler faaliyetleri kastedilmektedir.

Medyada yapılan çeşitli ve güçlü reklam modelleri ile markanın insanlar tarafından benimsenmesi sağlanabilir. Fakat bu yöntem güçlü sermayenin yanı sıra stratejik PR çalışması da gerektir.

7-) TLD olmayan Alan Adları ve E-Ticaret

Bu konu hep tartışılır. TLD ( .com, .net, .net ) olamayan bir uzantıya sahip web sitesi projesi başarılı olamaz diye.

Şöyle batıl bir inanış var ; ” Eğer alan adınız TLD değil ise Google sizi sevmez ” imiş diye. Ben de diyorum ki kim bunları söylemiş ise halt etmiş 🙂

Bakınız Google arama sorgularında TLD olmayan alan adlarına sahip e-ticaret sitelerini de sıkça görmekteyiz.



8-)Sub Domainler

Sub domainler alan adı ön eki olarak tanımlayabiliriz mesela apple.com alan adı ilen store.apple.com alt alan adıdır yani sub domaindir. Kurumsal bir yapıdaki web sitenizin online satış kısmını store.domain.com veya magaza.domain.com şeklinde alt alan adları kullanarak oluşturabilirsiniz. Bazı durumlarda ana alan adının e-ticaret mağazası olmasına rağmen çeşitli sub domainler üzerine kurgularını görmekteyiz. Örnek olarak teknoloji ürünleri satan bir mağazada yazici.domain.com , tablet.domain.com , ceptelefonu.domain.com gibi kategori odakli sub domain kurgularının yanı sıra dell.domain.com , apple.domain.com gibi marka odaklı kutgularını da görmekteyiz. Peki bu kurgular neden yapılıyor ?

1 – ) Arma Motoru Optimizasyonu ( SEO ) için

2 – ) Farklı Sunucular kullanarak sunucu yoğunluğunu minimize etmek için

3 – ) İlgili Anahtar kelimeleri içeren sub domainlerle AdWords maliyetlerini düşürmek için

4 – ) Yönetim ve Organizasyonu Kolaylaştırmak için

Şunuda belirtmeden geçmeyelim Google indexleme değerlendirmede her sub domain’e ayrı birer siteymişler gibi davranmaktadır, stratejik bir kurgu yapılmadan sub domain yaoılandırılması fayda yerine zarar sağlayabilir. Umarım sub domainler ve e-ticaret ile ilgisi konusunda bir fikir sahibi olmuşsunuzdur.

Sub Domainleri Doğru Kullanmak ve Doğru Algılamak

Turks ve Caicos Adaları (Turks and Caicos Islands) ismini duymuşsunuzdur. Karayiplerde ki minik bir ada ülkesi olan Turks and Caicos’un nüfusu sadece 23 bin. Fakat her ülke gibi Turks and Caicos’un da kendisine has bir alan adı uzantısı var: .TC

Bir çok bilinçsiz son kullanıcı .TC uzantısını Türkiye Cumhuriyeti gibi yanlış algılamaktadır. Hatta .TC uzantılı resmi kurummuş izlenimi veverek kişisel bilgilerinizi ele geçiren internet korsanlarına ait sitelerde mevcuttur.

Yurdum insanı kıvrak bir zekaya sahip. Bir girişimci tr.TC ve com.TC gibi alan adını tescil etmiş ve kendisi bir ccTLD ( Country Code Top Level Domains ) serv DNS alan adı isim sunucusu ( Domain Name Server ) üzerindeki yapılandırma ile , siteadresi.TR.TC gibi sub domainleri para ile satışa sunmuştur. Bu alan adlarının gerçek birer domain statüsünde yer almadıklarını, sadece bir subdomain’den ibaret olduklarını belirtelim.

9-) Alan Adınızın Güvenliğini Sağlamak

Sahip olduğunuz alan adının güvenliğini sağlamak en önemli konulardan biridir. Şimdi alan adınızın güvenliğini sağlamanız için birkaç temel kuralı maddeler halinde belirtelim.

Alan adınızı satın aldığınız servisteki whois bilgileri tamamen size veya firmanıza ait geçek ve güncel bilgilerden oluşmalıdır.

Alan adı sürenizi mümkün olduğunca uzun tarihli tescil veya yenileme işlemini yapınız ( 5 yıl gibi )

Alan adınızın tescil bitiş tarihinden 1 ay , 15 gün , 1 hafta , 3 gün, 1 gün gibi sürelerde sizi uyarması ve hatırlatıcı mesajlar ( mail , sms ) göndermesi için bir servis kullanın, google takvim bu iş gayet kullanışlı.

Alan adınızı tescil ettiğiniz firma bilindik , herkesin tercih ettiği güvenilir bir kurum olmasına dikkat edin ( Domain Tescil , Kriweb , İsim Tescil , GoDaddy, Natro, Sadece Hosting , İHS gibi servisleri kullanabilirsiniz )

Domain kilidi ( Domain Lock ) seçeneğini aktif ederek domain transferlerine karşı güvenlik önlemi alın

Güvenli olmayan ve topluma açık olan ağ ( ücretsiz wi-fi noktaları gibi ) veya bilgisayarlardan ( internet cafe , başka bir kullanıcının bilgisayarı ) domain yönetim hesabınıza girmeyin.

Alan adı üzerindeki tüm işlemleri ( NS Oluşturma , DNS Güncelleme ) kendiniz yapmaya çalışın, eğer bilginiz yetersiz ise çekinmeden hizmet aldığınız servisten destek alınız.

Alan adı şifrenizi tanımadığınız, güvenmediğiniz veya freelancer olarak iş yapan kişilerle paylaşmayınız.

Kişisel bilgisayarınızın güvenliğini sağlayınız. anti virüs yazılımınızın güncel versionlarını kullan.

E-Posta yolu ile size gelen mailleri dikkatlice inceleyin. Eğer gelen mailde sizi alan adı servisinize giriş yaparak işlem yapmanızı istiyorsa şüpeli bir durum varsa şifreleriniz yazmayın. Ayrıntılı bilgi için Fake Mail veya Black Mail yöntemlerini araştırarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

veya yöntemlerini araştırarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Domain Authorization ( Domain transfer şifresi olarak ta bilinir ) şifrenizi kimseyle paylaşmayın.

Evet genel hatlarıyla sizlere E-Ticare ve Alan adı hakkında açıklayıcı bilgiler vermeye çalıştım, umarım sizler için faydalı ve açıklayıcı bir yazı olmuştur.

Volkan KUNDURAYAPAN – E-Ticaret Danışmanı

http://www.elektronikticaret.pro