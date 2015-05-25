Frosmo Uygulamasi

Frosmo, ilk yılını daha yeni tamamlamış bir eticaret sitesinin de aylık 15 milyon trafiği olan dev bir havayolu şirketininde kullandığı bir growth hacking (işletme büyütme) aracı.

Yüzlerce servisiyle eticaret sitenizi geliştirmek/büyütmek istediğinizde aklınıza gelen planların yazılım engelini ortadan kaldırır. Sitenizden 3 ay içerisinde en az bir kez sipariş veren kişiler için mi bir kampanya tasarlamak istiyorsunuz? yoksa aynı ürün sayfasını haftada en az 2 kere ziyaret eden ziyaretçilerinize söylecek bir sözünüz, verecek bir indiriminiz mi var? Frosmo ile 3 dakika içerisinde gerekli kurulumu yapıp yayına alabilirsiniz.

Bir cümle ile Frosmo servislerini anlatmak gerekirse ;

* Kurgusunu aklınızda yapabildiğiniz tüm dijital aktiviteleri sitenizin koduna dokunmadan çok hızlı şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir servistir.

Frosmo ile ziyaretçilerinizin davranışlarına göre segmente edebilir, (cep telefonu inceleyen ziyaretçiler, en az 3 adet bulaşık makinesi incelemiş ziyaretçiler, vb…) kaynak kodunuzu değiştirmeden bu segmentlere göre sayfalarınız üzerinde kişiselleştirmeler yapabilir, (anasayfa slider da cep telefonu inceleyenlere cep telefonu bannerini gösterme…) özel kampanyalar geliştirebilirsiniz.

Frosmo Kayıt : http://frosmo.com/en/demo

(kayıt sonrasında Türkçe Desteği bulunuyor) ya da İletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kimler Kullanabilir ?

Yazılım departmanıyla iletişime geçmeden hızlı şekilde gerektiğinde kampanyalar kurgulamak istiyorsanız : yalnızca siteye giriş yapmış ve en az 3 adet cep telefonu incelemiş kişilere lightbox (popup) görüntüleyerek indirim sunmak..

Standart eticaret yazılımlarından birini kullanıp (İdeasoft, Projesoft, Hemenal, Kobimaster…) değişiklik yapamadığı bir alanı değiştirmek. (Tamamen farklı görünen bir ödeme dizaynı, alternatif ürün sayfası değişiklikleri, a/b testleri…)

Ziyaretçilerini segmentlere ayırarak, hedef kitlesi hakkında daha fazla bilgi almak isteyen site sahipleri : sitenizde bayan saatleri mi daha çok inceleniyor, erkek saatleri mi? bu ürün sayfaları kaç gez görüntüleniyor ve kaç kez sipariş veriliyor?

Segmente ettiği ziyaretçilerine farklı sunumlar yapmak isteyen siteler : Bir otel araması yaparken eğer ziyaretçi çocuk belirterek arama yapıyorsa, aile olarak segmente edip otelin fotoğraflarında aile temasını öne çıkaran bir sunum yapmak, ya da otelde çocuklar için olan özel programları da göstermek.

Kimler Kullanıyor?

Türkiye ‘nin en büyük saat satış markalarından biri

Türkiye ‘nin en hızlı büyüyen eticaret sitelerinden biri

Finlandiya ‘nın en büyük havayolu şirketi

23 ülkede faaliyet gösteren Avrupa ‘nin en büyük bilet/etkinlik satış organizasyonu

Nordic Otel Grubu