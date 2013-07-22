Sepetten terk eden ziyaretçileri geri kazanmak

“Sepetten terk eden ziyaretçiler” olarak tanımladığımız grup eticaret sitemize ziyaret ettikten sonra bir ürünü beğenmiş ve sepetine eklemiş, fakat daha sonra ödeme adımlarında ilerlerken; dikkat dağınıklığı, alternatifler araştırması isteği, teknik sorunlar gibi olası birçok nedenden ötürü siparişini tamamlamadan siteden ayrılmış kişilerdir.

Sitemizden günlük 50 sipariş alıyorsak ve sepetten terk etme oranımız %70 ise (ortalaması %65-85 arası) günlük olarak kaçırdığımız sipariş sayısı 117 olarak hesaplanır.

Ortalama sepet tutarı 150 TL varsayımında 117 x 150 = 17.550 TL kaçırdığımız günlük sipariş toplamı olacaktır. Bu hesap sonrasında konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Bu kayıpları geri dönüştürmek hedefiyle geliştirilmiş olan Rejoiner ile sepetine ürün ekleyip sipariş adımlarında işlemi yarım bırakan tüm ziyaretçileri izlemeye alarak, satışa çevirebilirsiniz.

Rejoiner Entegrasyonu :

Entegrasyonun tamamı 2 kod parçasının sitemizdeki ilgili alanlara eklenmesinden oluşur. Bu konuda eTicaret Abi ile iletişime geçerek ücretsiz destek de alabilirsiniz.

Kodun birinci kısmı olan Ziyaretçi İzleme ziyaretçilerin sepetine ürün ekledikten sonra doldurmaya başladığı formların <head> tagları arasına, ikinci kısım olan Dönüşüm Takibi ‘de yalnızca başarılı siparişlerin ulaştığı sipariş onay (teşekkürler) sayfasına yerleştirilmelidir.

Ziyaretçi İzleme :

<!-- Rejoiner Tracking JavaScript --> <script type="mce-text/javascript">// <![CDATA[ (function() { var s=document.createElement('script'); s.type='text/javascript'; s.async=true; s.src='https://app.rejoiner.com/[siteid]/rj-track.js'; var x=document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x); })(); // ]]></script>

Dönüşüm Takibi :

<!-- Rejoiner Conversion JavaScript --> <script type="mce-text/javascript" src="https://app.rejoiner.com/[siteid]/rj-convert.js">// <![CDATA[ // ]]></script>

* Kod içerisindeki [siteid] kısmı üye olduktan sonra sitenize özel oluşturulacaktır.

Bu kod ekleme işlemleri tamamlandığında Rejoiner takip sistemi aktif olur ve sitenizdeki trafiği incelemeye alır.

Ziyaretçi izleme kodunu eklediğiniz sayfalara geldikten sonra 30 dk. içerisinde Dönüşüm Takibi kodunu eklediğiniz sayfaya ulaşamayan tüm ziyaretçilerin kayıtlarını tutar.

Rejoiner Paneli :

Örnek panelde 651 olan değer son 30 gün içerisinde sepetten kaçan ziyaretçileri gösterirken 71 adette sipariş kazandırıldığı gösterilmektedir. Her sipariş kazandırıldığında, siparişin email bilgisi hesap sahibine gönderilmektedir.

Ayrıca tutulan tüm kayıtlarda More / Edit butonuna tıklanarak ziyaretçinin doldurmuş olduğu tüm bilgiler (ad soyad, telefon, adres) incelenebilmektedir.

Rejoiner takip aşamasını başarıyla tamamladığında sonra, sepetten kaçan ziyaretçilerinizle iletişime geçme aşaması başlamaktadır.

Bu aşamada Rejoiner ile sepetten kaçan ziyaretçilerinize, ayarladığınız zaman aralıklarında (5 dakika sonra, 5 gün sonra..), kendi oluşturacağınız html içeriğini göndererek iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz sayıda yeni email kampanyası oluşturabilirsiniz, ziyaretçi eğer gönderdiğiniz mailden sonra sipariş yaparsa, listeden çıkarılır ve diğer emailler gönderilmez.

Email Kampanyaları Yönetim Paneli :