Eticaret izleme kodu ekleme

Bir eticaret sitesi için Google Analytics kullanıyoruz denildiğinde eticaret izleme sisteminin aktif olduğunu varsaymak istiyorum. Çünkü bu izleme kodu eklenmediğinde yaptığımız tüm pazarlama, optimizasyon, reklam çalışmalarının nasıl sonuç verdiğini ya da performansını ölçemeyiz. Bir nevi skor tablosu olmayan futbol maçına benzer.
Google Analytics eticaret izleme kodunu ekleyerek, reklam satın aldığımız yerden gelen trafiğin ne kadar sipariş oluşturduğunu, hangi browser ile daha fazla sipariş verildiğini veya hangi ürün gruplarının daha çok satıldığını çok net inceleyebiliriz.
Eticaret İzleme sistemini kurmak basit 2 ana adımla tamamlanır. İlk olarak Google Analytics üzerinden sitemizin bir eticaret sitesi olduğunu tanımlamamız gerekir, daha sonra da sitemizde siparişin tamamladığı sayfaya Google Analytics ‘e sipariş bilgilerimizi iletecek kodu eklemeliyiz.
1-) Öncelikle Google Analytics ‘de sağ üst köşedeki Yönetici bölümüne giriş yapıyoruz.
2-) Profil sayfası içerisinde Profil Ayarları ‘nı seçiyoruz.
3-) Profil Ayarları sayfasının sonunda bulunan E-Ticaret Ayarları ‘nda, E-Ticaret İzleme seçeneğini Evet, bir E-ticaret Sitesi şeklinde değiştiriyoruz.
Bu adımla beraber sitemizi Google Analytics üzerinde Eticaret Sitesi şeklinde tanımlayarak ilk aşamayı tamamladık. (Para birimini TL seçmeyi unutmayın!)
Eticaret izleme ‘yi aktif etmek için son adımda da, sitemizdeki sipariş tamamlandı sayfasına (başarılı siparişlerin son sayfası) gerekli kodları eklememiz gerekiyor.
Google Analytics Eticaret İzleme Kodları :
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']); // Google Analytics ID'niz
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['_addTrans',
'1234', // Sipariş ID’si - Gerekli
'eTicaret Abi', // Affiliate/Mağaza Adı
'110.99', // Toplam Sepet Tutarı - Gerekli
'18.29', // Vergi
'5', // Kargo Ücreti
'İzmir', // Şehir
'İzmir', // Bölge veya Eyalet
'Türkiye' // Ülke
]);
// Sepetteki bütün ürünler için addItem döngüsü kullanılmalıdır
_gaq.push(['_addItem',
'1234', // Sipariş ID’si - Gerekli
'DD44', // SKU/code - Gerekli
'Samsung Galaxy S4', // Ürün İsmi
'Cep Telefonu', // Kategori veya Varyasyon
'1120.99', // Birim Fiyatı - Gerekli
'1' // Miktar * Gerekli
]);
_gaq.push(['_trackTrans']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
<script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-X"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview(); if (kmCurrentTrans != null) { try { pageTracker._addTrans( kmCurrentTrans.orderid, kmCurrentTrans.affiliation, kmCurrentTrans.total, kmCurrentTrans.tax, kmCurrentTrans.shipping, kmCurrentTrans.city, kmCurrentTrans.state, kmCurrentTrans.country ); var i = 0; for (i = 0; i <= kmTransItems.length - 1; i++) { pageTracker._addItem(kmTransItems[i].orderid, kmTransItems[i].sku, kmTransItems[i].name, kmTransItems[i].category, kmTransItems[i].price, kmTransItems[i].quantity); } pageTracker._trackTrans(); } catch (err) { alert(err.message); } } </script>
<script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']); _gaq.push(['_trackPageview']); _gaq.push(['_addTrans', '{orderId}', '{companyName}', '{total}', '{tax}', '{cargo}', '{city}', '{city}', '{country}' ]); _gaq.push(['_addItem', '{orderId}', '{productId}', '{productName}', '{variant}', '{productPrice}', '{productAmount}' ]); _gaq.push(['_trackTrans']);(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>
10 Mayıs 2013 7:11 pm
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-16582221-6']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['_addTrans',
'HV95134193518ced9fe02f6', // Sipariş numarası
'özgür kılıç', // Siparişi verek kullanıcı
'95', // Sipariş toplamı
'10', // Vergi
'7.9', // Kargo ücreti
'1', // İlçe
'Aydın', // İl
'Türkiye' // Ülke
]);
_gaq.push(['_addItem',
'HV95134193518ced9fe02f6', // Sipariş numarası
'MTP-1314L-7AVDF'// Ürün stok kodu
'MTP-1314L-7AVDF' // Ürün adı
'Casio' // Ürün kategorisi
'57', // Tutar
'1' // Adet
]);
_gaq.push(['_addItem',
'HV95134193518ced9fe02f6', // Sipariş numarası
'SPIDERMAN 02843 KOL SAATİ'// Ürün stok kodu
'SPIDERMAN 02843 KOL SAATİ' // Ürün adı
'Çocuk Saatleri' // Ürün kategorisi
'38', // Tutar
'1' // Adet
]);
_gaq.push(['_trackTrans']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www'😉 + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
olarak ekledim ama çalışmıyor,
bir yerde hatamı yapıyorum bakabilirmisiniz.
10 Mayıs 2013 9:23 pm
Sizin kodunuzu düzenleyerek eTicaret Abi üzerinde denedim. Koddaki düzenlemeleri ve deneme videosu altta :
* Ürün stok kodu, adı ve kategorisi değerlerinden sonra "," eklenmeli ('MTP-1314L-7AVDF',)
* ’ işareti ' ile değiştirilmeli
* Ayrıca Profil sayfasından Bu bir Eticaret Sitesidir olarak seçtiğinizi varsayıyorum.
Düzenlenmiş Kod : http://snipt.org/zjjha5/
Çalıştırılmış Hali : http://www.screenr.com/p3y7
kolay gelsin.
11 Mayıs 2013 7:42 pm
Gerçekten harikasınız
Teşekkürler.
11 Mayıs 2013 8:29 pm
rica ederim. Hayırlı ticaretler.
11 Mayıs 2013 11:10 pm
Deneme yaptım biraz önce,
tek ürüne sipariş geçersem oluyor
ama bir anda 3 ürün sipariş geçtim işleme almadı analyticste
hatayı nere yapıyoruz
Teşekkürler
12 Mayıs 2013 8:27 pm
Çoklu üründe hata olduğuna göre sorun büyük ihtimalle addItem döngüsünde o bölümün çıktısını kontrol edin. Örnek bir sipariş geçtiğinizde sipariş tamamlandı sayfasının çıktısı üzerinden sonuçtaki hatayı bulabilirsiniz.
22 Temmuz 2013 5:49 pm
Bir şey merak ediyorum.
‘Samsung Galaxy S4’, // Ürün İsmi
‘Cep Telefonu’, // Kategori veya Varyasyon
bunlar sabit kalmayacak, her sepette yenilenecek. dolayısıyla bu alanlara kullandığım yazılımda ürün ismine karşılık gelen değişkenleri kullanmalıyım değil mi? mesela $urunismi ve $urunkategori gibi. doğru muyum?
22 Temmuz 2013 11:44 pm
Evet Mert, bu bölümde Google Analytics e sepet içeriğini dinamik olarak göndermelisin ki sepet içeriğinin takibini tam olarak yapabilesin. Tüm sipariş verilerini; ürün adı, fiyatı, kategorisi, kargo fiyatı… değişken olarak kullanmalısın.
12 Ocak 2014 7:08 pm
Bu her sisteme göre değişiyormu? Ben opencart kullanıyorum. Yukarda arkadaşında bahsettiği gibi her seferinde değişecek olan ürün ismi, kategori, fiyat gibi bilgilerin yerine tam olarak ne yazılacağını anlamadım. Bununla ilgili olarakta internette hiç bir bilgi bulamadım.
10 Şubat 2014 12:40 pm
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=11242 bu adreste bir eklenti gördüm, muhtemelen kod yazmadan gerekli entegrasyonu böyle bir eklentiyle sağlayabilirsin.
1 Kasım 2015 10:47 pm
opencart’la yapabiliyorsunuz
31 Mart 2016 8:52 am
wordpress de e-ticaret izleme kodu nasıl oluyor?
12 Ocak 2017 4:13 pm
faydalı bilgi teşekkürler
3 Temmuz 2017 1:57 pm
Berke Aras, opencartın da kendisine göre değşkenleri var, “p-brand”>Marka , “p-model”> Model, “p-stock”> Stok Sayısı vb gibi bunları yazmanız gerekiypr.