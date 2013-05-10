Eticaret izleme kodu ekleme

Bir eticaret sitesi için Google Analytics kullanıyoruz denildiğinde eticaret izleme sisteminin aktif olduğunu varsaymak istiyorum. Çünkü bu izleme kodu eklenmediğinde yaptığımız tüm pazarlama, optimizasyon, reklam çalışmalarının nasıl sonuç verdiğini ya da performansını ölçemeyiz. Bir nevi skor tablosu olmayan futbol maçına benzer.

Google Analytics eticaret izleme kodunu ekleyerek, reklam satın aldığımız yerden gelen trafiğin ne kadar sipariş oluşturduğunu, hangi browser ile daha fazla sipariş verildiğini veya hangi ürün gruplarının daha çok satıldığını çok net inceleyebiliriz.

Eticaret İzleme sistemini kurmak basit 2 ana adımla tamamlanır. İlk olarak Google Analytics üzerinden sitemizin bir eticaret sitesi olduğunu tanımlamamız gerekir, daha sonra da sitemizde siparişin tamamladığı sayfaya Google Analytics ‘e sipariş bilgilerimizi iletecek kodu eklemeliyiz.

1-) Öncelikle Google Analytics ‘de sağ üst köşedeki Yönetici bölümüne giriş yapıyoruz.

2-) Profil sayfası içerisinde Profil Ayarları ‘nı seçiyoruz.

3-) Profil Ayarları sayfasının sonunda bulunan E-Ticaret Ayarları ‘nda, E-Ticaret İzleme seçeneğini Evet, bir E-ticaret Sitesi şeklinde değiştiriyoruz.

Bu adımla beraber sitemizi Google Analytics üzerinde Eticaret Sitesi şeklinde tanımlayarak ilk aşamayı tamamladık. (Para birimini TL seçmeyi unutmayın!)

Eticaret izleme ‘yi aktif etmek için son adımda da, sitemizdeki sipariş tamamlandı sayfasına (başarılı siparişlerin son sayfası) gerekli kodları eklememiz gerekiyor.

Google Analytics Eticaret İzleme Kodları :

<script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']); // Google Analytics ID'niz _gaq.push(['_trackPageview']); _gaq.push(['_addTrans', '1234', // Sipariş ID’si - Gerekli 'eTicaret Abi', // Affiliate/Mağaza Adı '110.99', // Toplam Sepet Tutarı - Gerekli '18.29', // Vergi '5', // Kargo Ücreti 'İzmir', // Şehir 'İzmir', // Bölge veya Eyalet 'Türkiye' // Ülke ]); // Sepetteki bütün ürünler için addItem döngüsü kullanılmalıdır _gaq.push(['_addItem', '1234', // Sipariş ID’si - Gerekli 'DD44', // SKU/code - Gerekli 'Samsung Galaxy S4', // Ürün İsmi 'Cep Telefonu', // Kategori veya Varyasyon '1120.99', // Birim Fiyatı - Gerekli '1' // Miktar * Gerekli ]); _gaq.push(['_trackTrans']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> Örnek Eticaret İzleme Kodu

Örnek Kobimaster Eticaret İzleme Kodu <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-X"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview(); if (kmCurrentTrans != null) { try { pageTracker._addTrans( kmCurrentTrans.orderid, kmCurrentTrans.affiliation, kmCurrentTrans.total, kmCurrentTrans.tax, kmCurrentTrans.shipping, kmCurrentTrans.city, kmCurrentTrans.state, kmCurrentTrans.country ); var i = 0; for (i = 0; i <= kmTransItems.length - 1; i++) { pageTracker._addItem(kmTransItems[i].orderid, kmTransItems[i].sku, kmTransItems[i].name, kmTransItems[i].category, kmTransItems[i].price, kmTransItems[i].quantity); } pageTracker._trackTrans(); } catch (err) { alert(err.message); } } </script>