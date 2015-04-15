Google Analytics Temel E-ticaret Analiz Panosu (7 Metrik)

Bir e-ticaret sitesi yönetiyorsanız, kısa zamanda Google Analytics sizin en yakın dostunuz olacaktır. 2005 yılından bu yana Google çatısı altında geliştirilen bu analiz aracı, her gün daha fazla soruya cevap verebilecek şekilde derinleşirken, kullanımı da zorlaşır hale geldi.

Bu sorunu, en önemli konulara odaklanacak şekilde hazırlayabileceğimiz Gösterge Araçları ile yenebiliyoruz.

Alttaki linke tıklayarak kendi Google Analytics hesabınıza Temel Eticaret Analiz Panosu’nu ekleyebilir ve üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencereden panoyu kullanmak istediğiniz hesabı seçmeniz yeterlidir.

Panoya tekrar ulaşmak istediğinizde sol üst köşedeki Gösterge Tabloları’nın altından erişebilirsiniz.

Temel E-ticaret Analiz Panosu

1. Toplam Ziyaretçi Sayısı

Sitenin toplam ziyaretçi sayısını gösterir. Ziyaretçiler bizim müşteri potansiyelimizi yansıttığından en başa bu veriyi almak önemli. Bu sayede ziyaretçi sayısındaki düşüş ve yükselişlerden anında haberdar olarak, nedenlerini inceleyebilirsiniz.

2. Toplam Satış Geliri

Sipariş gelirlerinizin toplamını görerek aylık hedeflerinize ne kadar yakın olduğunuzu takip edebilirsiniz. İşletmenizin sağlığı için yaptığınız cironun yanında karlılığıda göz ardı etmemeye dikkat edin!

3. Toplam Sipariş Adeti

Seçtiğiniz zaman aralığındaki sipariş adetinizi gösterir.

4. Ortalama Sipariş Tutarı

Sitenizdeki karlılık, reklam kanallarında planlama gibi birçok hesabı yaparken Ortalama Sipariş Tutarıkullanacağımız temel değerlerdendir. (Toplam Ciro/Sipariş Adeti)

5. Geri Dönüşüm Oranı

Geri dönüşüm oranı; toplam ziyaretçi sayısının sipariş verenlere oranıdır. Bu değer sitenizin ziyaretçileri müşteriye dönüştürme başarısını ve sitenizin satış kabiliyetini gösterir.

Geri dönüşüm oranının işin içine karıştığı işe yarar sorular:

Geri dönüşüm oranı düşük 20 ürün: Bu grup için en çok ziyaret edilen ve geri dönüşüm oranı site ortalamasının altında olan ürünleri seçerek başlayalım. Ziyaretçiler bu ürünleri sürekli inceliyor fakat neden sipariş gelmiyor? Fotoğraflar mı kötü? Açıklamalar mı yetersiz? Garanti ve iade koşullarıyla ilgili bilgi vermeyi mi unutmuşuz? Fiyat açısından rekabetçi değil miyiz?

Geri dönüşüm oranı düşük trafik kaynakları: Reklam verdiğimiz bazı alanlardan birçok ziyaretçi geliyor fakat çok azı siparişe dönüşüyor. Acaba yanlış bir kitleyi mi hedefliyorum? Gelen trafik yanlış bir sayfaya mı yönleniyor?

Geri dönüşüm oranı düşük web tarayıcıları: Chrome ve Firefox için geri dönüşüm oranları hemen hemen aynı fakat Internet Explorer 9 versiyonunda neden hiç satış yok? Acaba IE9 ‘da ödeme adımları doğru görüntüleniyor mu? Sepete ekle butonu mu çalışmıyor?

6. Sipariş Kaynakları





Sitenizin sipariş kaynaklarını bilmek çok önemlidir. Bu bilgilere göre stratejilerinizi geliştirebilir, bütçenizi ayarlayabilirsiniz. Üstteki tabloda sipariş kaynakları, ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi başına geliri inceleyebilirsiniz. Bu verilerle reklam kampanyalarının performansını değerlendirebilirsiniz.

Reklam kampanyalarınızın performansını daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek için Google UTM Tag’ı kullanabilirsiniz.

Örneğin Akakçe Teklifli Yönlendirmeler kullanılırken, standart alanlardan gelen yönlendirmeler ile teklifli yönlendirmeleri kıyaslamak için basitçe alttaki görseldeki gibi etiketleme yapabilir ve Google Analytics üzerinde Kampanyalar bölümünden takip edebilirsiniz.

Akakçe Link Takip Kodu ayarı:

Kampanya Takibi:

7. Top 10 Ürün

Sitenizde en çok satılan 10 ürün. Bu ürünleri ana sayfada bulundurmak ya da farklı yerleşimlerde kullanmak bir strateji olarak kullanılabilir.