Ücretsiz Seo Aracı : GSERP.com

GSERP.com, belirlediğiniz kelimelerde sitenizin günlük olarak google sonuçlarında kaçıncı sırada olduğunu kayıt eden, oluşturduğunuz kriterlere göre size bildirimlerde bulunan ve kelimelerin arama hacimlerini sunan şuan beta evresinde olan ücretsiz bir seo aracıdır.

Google sonuçlarındaki sıranızı günlük olarak kayıt etmek, yaptığınız seo çalışmalarının sonuçlarını denetlemek için vazgeçilmez bir kuraldır. Ayrıca bu sayede, sıralamalardaki değişimlerin sitenizin trafiğine nasıl bir etkisi olduğunu da hesaplayabilir, seo çalışmalarınızı bu doğrultuda daha başarılı yönlendirebilirsiniz.

* Çalışma yaptığınız ve takip etmek istediğiniz kelimelerin listesini excel dosyasından toplu şekilde GSERP ‘e yükleyebilir (Bulk Create), istatistiksel sonuçları PDF ya da Excel formatında çıktı alabilirsiniz.

Seo sıralamalarını tarihsel olarak takip ederken, değişiklikleri zamanında farkedebilmek için GSERP ‘deki Bildirim (Notification) özelliğini de kullanmanızı tavsiye ederim. Bildirim özelliğiyle kurallar tanımlayarak, bildirimler oluşturabilirsiniz.

Örneğin : eticaretabi.com sitesi eticaret kelimesinde 10 sıra geri düşerse şu mail adreslerine bildirimde bulun.

Uygulamanın kullanımıyla ilgili sorularınızı ve deneyimlerinizi yazının altındaki yorum bölümünden eTicaret Abi ağıyla paylaşabilirsiniz.